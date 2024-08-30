過去一年來因為政府推出「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（俗稱新青安貸款）」，由政府補貼利息給首購族，就有人將歪腦筋動到找人頭「借名登記」上，出現不少投機客利用人頭違規申辦、甚至貸後轉租亂象。

永慶房屋業管部協理陳賜傑提醒，真的不要以為房子登記在自己名下就安全，相信有很多單純的民眾，抱持著相信朋友、幫助朋友的心態借出人頭，甚至還能小賺一筆報酬，但卻小看其中的風險。

別讓人情成為詐騙的破口！

陳賜傑表示，曾有受害人讓朋友將房子借名登記在自己名下，沒想到卻遭到朋友欺騙，不只利用受害人的信用換得更好的貸款條件，還做高房價向銀行超貸，繳款時卻人間蒸發。因此在本案例中，相當於受害人需要支付所有貸款，若不繳款房子就會被法拍，除了影響受害人的信用之外，因為當初詐騙人以不合理高價購屋，使貸款總額更超出市價，即使賣房也不夠付。

對於借名登記「當人頭」，永慶房屋整理出4大風險：首先，因為人頭不是實際購買人，可能無法掌握屋況與房價的所有資訊，或許就給了有心人機會，可以用AB約做高房價超貸。其次，若是實際購買人繳不出貸款，登記名義人也無法負擔，房子恐怕就會被法拍，如果法拍價格不如當初貸款總額，還得背負債務，就會影響登記名義人的信用，未來若有急用錢或申請貸款的時候，信用不良可能會增加難度。

再者，未來房屋轉手若有獲利，人頭也是名義上的納稅人，還可能面臨鉅額房地合一稅。

最後，借名登記如果牽涉做高房價，向銀行超貸、造假實價登錄等行為，登記名義人也可能被認定為共犯，觸犯《刑法》使公務人員登載不實、偽造文書、詐欺等罪。一旦被查獲，除了刑事責任，因為有詐騙銀行貸款的意圖，也可能被銀行追討不當得利的價額，甚至要求立刻立刻還清房貸，並註記有超貸紀錄，成為銀行往來的黑名單。

此外，由於新青安屬於優惠性政策，每人一生申請一次，不要因為幾萬元的人頭費，而放棄應有優惠資格。一旦被查到違規，除了優惠利率、寬限期與較長的貸款年限會被通通追回，屆時付款壓力將倍增，繳不出貸款的風險很高，小心賠了個人信用連房子都保不住。

永慶房屋整理借名登記「當人頭」的4大風險。圖/永慶房屋提供

房產詐騙多 永慶公益講座提升防詐意識

陳賜傑呼籲，「小心話術，購售屋一定要選擇有信譽、誠實的仲介業者才有保障。」房地產因為價高，不僅淪為投機炒房工具，也可能是詐騙集團的目標，民眾若有買房或售屋需求，務必要貨比三家，尋求專業且誠實的仲介人員協助把關。

目前永慶房屋合作雙北市警察局、各地里長，持續舉辦「預防房產詐騙公益講座」，解說房產詐騙手法與自保招數，已舉辦超過200場次，提升全民房產防詐意識。針對買賣屋上還有不清楚的部分，永慶房屋也歡迎民眾前往永慶房屋在雙北市直營店免費諮詢。