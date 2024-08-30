總統府大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴，今天公布113年司法院正副院長及大法官被提名人名單，其中針對副院長提名姚立明的考量，蕭美琴說明總統賴清德認為，符合當初設定的標準，包括專業性進步性以及兼顧學術與實務背景的條件，也符合社會高度期待。

蕭美琴指出，院長被提名人張文貞有非常多元豐富的人生歷練，相信她符合社會所期待，看到社會不同年齡層對於社會各界有貢獻，對未來院長也是有高度期待。

副總統蕭美琴（右）30日在總統府主持「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，向大家介紹院長提名人、國立台灣大學特聘教授張文貞（左）。（趙雙傑攝）

而副院長被提名人姚立明，過去曾批判「民進黨是垃圾」，但也是賴清德2024年總統大選競選總部主委。蕭美琴指出，總統向立法院提出被提名人選，希望每位被提名人不管是院長或副院長，都要有堅固理論以及實務經驗；副院長被提名人有豐富的法學背景，也有許多學生，在學術界有一定基礎，實務界也有很多歷練；其受敬重的就是把複雜問題化繁為簡，讓人民更能夠了解比較複雜的司法改革。

副總統蕭美琴30日在總統府主持「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，副院長提名人財團法人國會觀察文教基金會董事長姚立明（見圖）。（趙雙傑攝）

蕭美琴說，這點是總統認為，副院長被提名人符合當初設定的標準，包括專業性進步性以及兼顧學術與實務背景的條件，符合社會高度期待。

針對如何面對立法院朝小野大的困境，蕭美琴指出，這與未來立法院行使同意權有關，賴清德總統依法提名優秀和符合各項條件的院長以及副院長人選，每位都是國之棟樑，希望立法院同樣依照憲政職責，進行人事同意權的審查，更希望每位都能獲得立法院的支持。

至於是否有具體的司法改革目標，蕭美琴指出，司法改革目標總統提名人每位大法官有不同專業背景，可以在司法改革上予以貢獻，每位都有參與司法改革的歷練，期待大家各司其職，能夠在司法改革讓國家更進步。

院長被提名人張文貞致詞則提到，總統提名她時，首次與他碰面，總統說觀察她很久了，而這個職務承擔，是重中之重，法官跟基層司法人員長期過勞，快速變動的科技和複雜的政治給法院極大壓力，衝擊民主憲政國家的法治和法院及法官。

張文貞說，她的提名如獲立法院信任，最重要是建構社會信任，捍衛民主社會和人權，面對過勞和人才流失是關鍵，將結合包括各部門力量積極優化司法程序，法院人力不足不是台灣獨有的困境，南韓和新加坡更早就開始因應，其中建立資訊系統，還有e化法院提升效能，法官的專業能力必須在案件實質上發揮，法官才有尊嚴，過去幾年司法改革許多機制建立，會在此基礎整合資源持續推動。