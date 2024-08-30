京華城弊案引起國人高度關注，目前檢方偵辦腳步已逐漸步入收網階段。《中時新聞網》整理京華城從2011年結束營業，後續申請進行都市變更所引起的容積率爭議、柯文哲與本案關係，以及近日檢廉調查進度，讓讀者一次性了解整起案件的來龍去脈。

背景

位於台北市的京華城購物中心，於2001年開幕，其球體造型的建築物吸引不少民眾前往觀光，也是台北唯一23小時營業的購物中心，並列入當時著名地標。

然而購物中心附近多為住宅區，而松山菸廠、鐵路機廠當時並未開發且交通不便，生意苦撐18年間不斷走下坡，2019年宣佈結束營業。

京華城案大事記

2011年，京華城以經營不善為由，向台北市政府提出土地使用的細部計劃修訂案，希望將容積率從392%提高至560%遭市府回絕。

2020/3/17日，威京集團向柯文哲陳情，希望保障容積率560%、允建樓地板面積12萬284.39平方公尺。

2020/3/19日，柯文哲親自交辦都市發展局。

2020/4/15日，柯文哲親自專簽核准全案送都委會研議。

2020/7/01 高等行政法案判決京華城「允建12萬284.39平方公尺」為一次性保障。

2020/7/30 都委會確認京華城容積率560%，其餘容積率獎勵依「都市計畫法」辦理。

2020/8/19 京華城都市計畫變更草案送都發局，引用「都更容獎辦法」爭取容獎。

2020/10/12 都發局替京華城召開專家學者諮詢會議，研議增列相關容獎項目。

2020/10/26 京華城再度函送都市計畫變更草案給都發局，並送都委會研議。

2020/10/27 都發局準用「都更容獎辦法」，獲容積獎勵20%，容獎加容移以基準容積50%為上限，最高容積率為840%。

2020/11/11 柯文哲親自簽核京華城都市變更計畫公告。

2020/12/24 都委會組成專案小組，研議京華城都市變更計劃案。

2021/11/01 北市府公告發布實施京華城細部計畫案。

2024/01/29 監察院糾正北市府在卻缺法令依據下，創設容積獎勵項目。

2024/05/02 台北地檢署偵辦京華城案，以證人身份密集傳喚逾20名北市府官員。

2024/08/12 台北地檢署以被告身分傳喚前台北市副市長彭振聲到案說明，並限制出境出海、限制住居。

2024/8/13 檢方以證人身分約談時任都委會審議委員陳春銅，以及號稱大直的「神秘大地主」中華民國住宅學會理事長、政大財務管理學系教授陳明吉2人。

2024/8/14 檢方約談建築師宋鎮邁（親民黨主席宋楚瑜女兒）、交大榮譽退休教授馮正民、交大教授邱裕鈞、交大退休副教授黃台生、建築師薛昭信等6人。

2024/8/19 約談專家都委潘一如。

2024/8/20 約談前市政顧問兼都委的銘傳大學教授王价巨、前都委的文化大學教授郭瓊瑩。

2024/8/21 約談前監委劉玉山、文化大學都市計劃與開發管理學系教授徐國城、政治大學地政學系教授白仁德等3名都市計畫委員會委員。

2024/8/28 台北地檢署搜索威京集團等處，台北市議員應曉薇、沈慶京等6人列被告。

2024/8/29 沈慶京、應曉薇、應的助理吳順民遭羈押禁見。

2024/8/30 檢廉二度約談彭振聲到案。