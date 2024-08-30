無黨籍桃園市議員謝美英於議會質詢提出，衛福部訂定的長照服務流程，從照專到個案家中評估到核定，「建議7天內完成」。在實務上，民眾提出申請，許多有需求的民眾根本等不及也用不到，政府應檢討長照政策，不要只是撒幣就覺得有做事，另也建議桃園市府成立長照處。

謝美英表示，市府應成立長照處，統整人力、縮短評估流程，針對長期、中期、短期需協助的照護人口定期更新資料，避免重覆評估、縮短評估流程、增加評估彈性、加速派案。她也提到，長照對有些家庭是及時雨，有民眾向她反映，長輩白天一人在家，不慎跌倒，手不方便，因為家人上班，扣除臨時請假，大約有10天白天陪伴需求，但走完長照流程，長輩已經可以自理，這個申請流程耗費公家人力，民眾也沒有使用到及時雨。

更有家屬悲痛向謝美英反映，長輩心肌梗塞昏迷指數3，家屬求助長照服務，得到的回應是需90天後再評估是否失能，這位長輩等不到長照，即已離世。也有民眾提到，長輩突發腦溢血開刀住院，家人想在長輩出院前把無障礙廁所先備好，待長輩出院可以銜接使用，結果承辦回覆需等病患出院後到府評估，才能補助。

謝美英指出政府長照廣告打很大，但民眾需要時卻要無限的等待，謝美英要求市府向中央建議修改法規，不要因為生冷硬性的規定，扼殺了長照政策美意。謝美英強調，既然要推出好的福利政策，就不該讓民眾自己一直去找資源，找了用不著還要被打槍，也要求市府2年內慎重評估成立長照處，挹注經費給真正需要的人。對此桃園市副市長蘇俊賓答詢允諾，將於卸任前確認是否成立長照處。