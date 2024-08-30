宏齊今年第二季營業收入4.91億元，年增3.92%；營業毛利1.09億元，年減4.43%，毛利率22.22%，年減4.43個百分點，受到產品組合有變化、高毛利率出貨較少、研發新產品等費用較高因素導致。單季營業淨損0.24億元，年減297.40%，營益率-5.03%；稅後淨損0.09億元，年減118.55%；歸屬於母公司業主淨利0.02億元，年減96.06%；單季每股盈餘0.01元，低於去年同期0.25元、今年第一季0.02元，創下4年半新低。

宏齊上半年營業收入9.50億元，年減3.77%；營業毛利2.35億元，年減1.26%，毛利率24.79%，年減1.27個百分點；營業淨損0.32億元，年減462.99%，營益率3.46%；稅後淨損0.04億元，年減108.39%；歸屬於母公司業主淨利0.07億元，年減88.07%；累積上半年每股盈餘0.03元，低於去年同期的0.29元。

宏齊營收比重，內銷占25%、外銷占75%，其中亞洲67%、歐洲6%、美洲2%。產品比重，傳統LED發光62%、miniLED發光8%、顯示看板發光1%、感測IR占18%、VCSEL感測占9%、LED+IC ARGB占2%(已經小幅有貢獻)。宏齊說明，傳統LED從七成降至六成，新產品占四成，公司持續產品轉型，傳統LED降低百分點，開發IR、miniLED、LED+IC ARGB新領域，其中miniLED著重顯示屏、電腦周邊、智能家居，VCSEL著重手機，IR紅外線產品著重電腦周邊、ARVR、穿戴裝置，ARGB著重顯示屏、穿戴、消費性產品，ARGB應用已送樣轉量產。

產品毛利率上，紅外線、VCSEL毛利率相對高，mini跟IR接近，mini擴充產能按照客戶需求，但剛開始良率還沒有這麼高，但後續毛利率可望向上偏高，後續mini轉量產穩良率，公司整體毛利率約25-26%，而miniLED亦為新應用領域中成長動能較強。mini以美洲客戶為主，mini擴產狀況，擴建21億顆產能規模，目前稼動率約3成，後續稼動率可望逐季成長，良率預估今年第四季有望達到預期水準。宏齊今年資本支出並無太大，因miniLED產能規畫已完成，短期不會有大額支出計畫。

宏齊營運策略，短期與客戶共同開發設計新產品，拓展新應用領域市場；中期發展更多元化的產品封裝；長期維持財務穩健、持續獲利。展望今年下半年營收，依客戶訂單狀況，今年可望逐季成長，今年度並優於去年表現，主要受惠新產品下半年轉量產，不過後續仍觀察消費性、VR等產品銷售狀況。而明年狀況，宏齊說明，消費性產品成長動能雖然目前無顯著成長，但逐步好轉可期。