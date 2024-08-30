捷運汐東線台北市段都市計畫變更，日前獲內政部核定，確定北市轄內SB10站出入口、SB10至SB11路線段捷運系統用地範圍，今（30）日公告發布實施，新北捷運局後續將啟動價購程序，與土地所有權人協議價購作業，加速用地取得與工程推動。

新北捷運局長李政安表示，汐東捷運沿線行經台北市內湖區以及新北市汐止區，其中北市境內的SB10站於高速公路南北側各設有一處出入口，未來可就近轉乘捷運文湖線東湖站，成為串聯基北北捷運共榮生活圈的重要節點。

另外，高架路線段變更為捷運系統用地，將台北市堤外道路拓寬需求納入考量，期能銜接目前施工中的新北市汐止區吉林街拓寬，舒緩雙北市往來交通量。

為加速汐東線的用地取得，捷運局於今年8月19日已舉辦第1次用地取得公聽會，且同步進行地上物調查及市價查估作業，李政安說，目前配合都市計畫發布實施，預計將在9月舉行第2次公聽會，接續與土地所有權人進行協議價購程序。