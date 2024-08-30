高雄一名61歲陳姓男子昨（28日）日上午到銀行欲提領60萬元，行員察覺有異而通報警方到場，陳男表示自己要買車，在員警進一步追問，他才坦言是要從事網路的股票投資，對方不只指派投資老師分析股市消息、教授集團建立的「金流運轉SOP」，更將由公司的「大出納」協助儲匯事宜，但事實上陳男根本沒見過「大出納」等人，在警方與銀行員耐心解說下，陳男才理解是詐騙陷阱，及時停止匯款。

據了解，陳男是透過臉書投資社群結識一名男網友，在對方介紹下加入股票討論群組，群組內的老師每日分析股市行情，不斷以「穩賺不賠」的投資話術誘騙群組內的網友，再假冒證券商名義，說明一整套「金流運轉SOP」，更傳送公司「大出納」的工作證件博取網友信任，讓陳男信以為真，為把握賺錢機會，決定將60萬元積蓄投入股市。

昨天上午他到銀行要匯款，行員提問匯錢用途時，見陳男神情有異而報警，在現場員警與銀行員勸說下，總算戳破購車謊言，陳男坦承是要投資股票。警方提醒陳男，詐騙集團群組傳送「大出納」工作證，是要博取信任，後續要派員前往收取現金都是典型的投資詐騙手法，切勿輕信網路來路不明的投資訊息，陳男見所謂的「大出納」不現身，只不斷傳訊息給他，從詐騙圈套中驚醒，決定停止匯款動作，警方及時阻止詐騙。

警方呼籲，投資理財應謹慎小心，切勿貪圖高額報酬而誤陷詐騙圈套。若接獲可疑投資訊息，可撥打165反詐騙專線或110報案電話進行查證。