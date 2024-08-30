墾丁觀光近日遭炎上，不只沙灘陽傘引爆民怨，還有YouTuber實際前往卻買到6片要價100元的櫛瓜，讓網友狂酸超級盤，不過有民眾發現竹北一間串燒店販售的烤櫛瓜，6片售價同樣為100元，瞬間引起討論，不少人則認為串燒店可以內用吹冷氣，墾丁大街只是路邊攤，雙方根本沒得比。

一名網友昨（29）日在PTT八卦板表示，墾丁大街6片櫛瓜賣100元上新聞，但他瀏覽美食部落客近日介紹竹北一間新開幕的串燒店後發現，該店販售的烤櫛瓜，兩串的數量剛好是6片，且價格同樣是100元，證明南北物價差不多，「有沒有這是正常價的掛？」

不過其他人認為「一個內用在店裡吹氣，一個在墾丁大街買路邊攤，你跟我說物價一樣」、「你把居酒屋拿來跟路邊攤比，不要太粗暴」、「墾丁怎麼能跟台灣矽谷比」、「竹北明顯不是一般物價，你要這樣說我也沒辦法」。

也有不少人調侃「竹北就盤工程師的，跟觀光區售價一樣，笑死」、「我大竹北盤子價居然沒贏過墾丁，工程師能忍嗎」、「竹北這價錢太佛心了吧，工程師快去吃爆」、「竹北沒有賣1片100元怎麼配得上工程師身份」、「在竹北不能賣太便宜，當地人會以為有毒」。