中華航空支持花東觀光旅遊振興，以實際行動力挺地方發展，今年規畫致贈每位晶鑽會員2張華信航空花東航線來回機票，可依喜好自由選擇搭乘台北-台東、台中－花蓮或高雄－花蓮，邀請會員前往花東盡享美景，同時也為當地觀光業注入新動能。

除了推展花東觀光業復甦，華航支持在地小農不遺餘力，特別與「台灣好農」合作，長程航線豪華商務艙Sky Lounge挑選來自台灣各地的優質小農點心上機。今年4月花蓮大地震對當地農產品造成衝擊，華航進一步力挺小農，將花蓮特產的「忘憂五行酥」登上國際航班，以花蓮赤科山的「無硫金針」搭配枸杞、南瓜子、黑芝麻、杏仁共五種天然健康的食材烘烤製成，讓來自世界各地的旅客感受東台灣的風味，助力花蓮地區的經濟復甦及農業發展。

透過會員禮遇規畫及Sky Lounge選品巧思，華航全力支持花東地區觀光復甦，不僅推動地方經濟發展，也讓更多人認識台灣優質農產品，提升國際旅客對台灣文化與農業的認識，共同促進地方繁榮。