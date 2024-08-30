彰濱工業區海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程，20日發生二氧化碳外洩工安意外，造成17人送醫，其中3人命危，經搶救，繼19歲簡男已宣告不治，38歲的賴男昨晚由醫院二度判定腦死後，家屬含淚同意器捐，遺愛人間。

事發後，賴男因吸入過量二氧化碳，在現場已失去生命跡象，經送鹿港基督教醫院後，昏迷指數一直只有3分，之後轉送彰化基督教醫院，家屬含淚簽下放棄急救同意書，也同意器捐。

彰基急診暨重症醫學主任林晏任表示，器官移殖需要經過認定，以及取得資格，彰基是彰雲投3縣市唯一能夠同時施行腎臟、肝臟、心臟多重器官移植的醫學中心等級的醫院，為急重症患者提供了更多希望和選擇。

林晏任表示，器官捐贈的過程必須符合相關法規才能進行，需要進行兩次腦死判定，且法務人員必須在場。彰濱海龍風電工安意外彰化縣造成多人傷亡，日前只有這位患者將大愛留在人間，也圓滿了不同的家庭。

器官捐贈勸募長久以來是政府和各級醫院積極推動的重點項目，若勸募成功，病人可以在健保卡上註記捐贈意願，成為捐贈候選人，一旦不幸身故，也能將愛延續，造福更多家庭。

彰化地檢署針對海龍工安意外，已指派檢察官朱健福於前天率專案小組在備置氧氣筒防護下，進入事故廠房內勘驗，隨後於適當處所訊問相關人員，釐清案發經過及肇事原因，並保全相關證據，訊後認其中施工現場陳姓負責人涉有過失致死及違反《職業安全衛生法》等罪嫌，訊後以新臺幣20萬元交保。