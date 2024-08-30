數位發展部30日攜手Google、LINE、Meta三大平台，舉行強化網路防詐措施記者會。目前數發部全新開發數位防詐工具「網路詐騙通報查詢網」正進行內部封閉測試，預計於今年第四季上線。另對防堵假訊息，數發部次長林宜敬應詢說，假訊息真真假假，相較阻詐更複雜，打詐工作有一定成果後，就會進行「打假」。

林宜敬表示，今年7月底通過的《詐欺犯罪危害防制條例》將賦予網路廣告平台業者防詐義務，未來數發部將與業者透過公私協力機制，強化網路詐騙廣告的下架機制，以確實保障民眾的財產安全，建構安心的數位生活環境。

數發部指出，為整合各社群媒體平台偽冒訊息檢舉管道，「網路詐騙通報查詢網」目前正進行內部封測中，未來將提供民眾通報詐騙網址的服務，阻斷民眾進入LINE等封閉性群組的可能性，從源頭降低民眾的受詐風險。

林宜敬說，現在網路上最嚴重的是盜用名人肖像進行詐騙，對此，數發部於5月下旬啟用「公眾人物反詐通報專用郵箱」，已與44位名人建立通報管道。未來「數發部網路詐騙通報查詢網」將整合「公眾人物反詐通報專用郵箱」，同時以程式自動對接，提升詐騙廣告的下架速度。

對於如何防止詐團透過封閉聊天群組進行詐騙，林宜敬提醒民眾，進入到封閉群組就是非常危險的狀況，但台灣是自由民主法治的國家，政府還是要依照《憲法》和相關法律規定加強識別詐騙。至於如何「打假」，他說，假訊息並不適合由政府判斷，必須交由NGO和民間單位，透過各部會、公私協力建立一個「判斷真假訊息的生態系」。

Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻表示，2020年起就在全球推出廣告主驗證計畫（指廣告實名制），並於2022年在台推出金融廣告驗證計畫，只允許受台灣監管機構授權的單位刊登金融服務的廣告，2023年推出「廣告資訊公開中心」，讓任何人都能快速搜尋廣告主的資訊，並透過「廣告放送量受限政策」降低不肖人士以新帳號放送大量廣告的可能性。

陳幼臻說明，根據刑事局統計，2024年上半年通報違法投資廣告下架數Google佔比約4.2％，且通報件數逐季下降。Google的終極目標是持續降低不法廣告被看到的機率，目標與政府一致，希望降低詐騙的危害。

LINE公共事務副總經理林若凡表示，作為擁有2,200萬月活躍用戶的影響力平台，對於網路濫用的應對責任重大，因此，LINE嚴格管理站內廣告的直接投放，僅允許經金管會核准的金融機構投放投資商品廣告。針對詐團利用平台間跳轉進行詐騙，自2023年起，LINE主動偵測並處置涉及金融投資詐騙的高風險帳號，更建立合作通道，截至2024年7月底，已停權10,419個涉詐帳號。

林若凡說明，LINE還於1對1與群組聊天室、個人檔案、LINE社群，加註警語「請留意聊天室中潛在的詐騙行為」，今年除透過LINE TODAY宣導防詐教育，也將在下半年開設打詐專區、釋出反詐官方帳號，盼藉此提升民眾的警覺性與防詐意識。

Meta台灣公共政策總經理陳奕儒表示，在5大面向上全面開展防詐措施，首先是運用AI技術全面偵測與移除詐騙內容，其次為快速下架由政府部門通報的詐騙廣告，第三是與台灣執法機關合作、共同打擊詐騙犯罪，第四為要求金融服務業廣告主需完成身份驗證、讓民眾一眼識別廣告出資者，最後是與政府機關與非營利組織長期推動全民防詐教育與宣導。