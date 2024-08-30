肌少症為年長者的健康隱形殺手，而不少人都認為，預防肌少症就要多吃蛋白質。對此，復健科醫師王思恒引述國外研究指出，若缺少運動，尤其是肌力訓練，單純靠補充蛋白質是無法改善肌肉質量和力量。他也藉此強調，肌力訓練為對抗肌少症的主角，有練又有吃效果才最好。

醫師王思恒在個人粉專發文表示，根據2021年發表在《美國臨床營養期刊》的一項丹麥研究，其欲探討單純補充蛋白質，以及肌力訓練對老年人的肌肉質量和肌力的影響。針對208位65歲以上的健康老年人，進行為期1年的隨機對照試驗，並分為5組，包括補充碳水化合物（安慰劑）、補充膠原蛋白、補充乳清蛋白、輕度阻力訓練加乳清蛋白（以彈力繩及自身體重訓練）、高強度阻力訓練加乳清蛋白（在健身房使用器材訓練）。

王思恒說，研究結果顯示，單純補充蛋白質，不論是膠原蛋白還是乳清蛋白，都未顯著改善受試者的肌肉質量和力量，效果跟安慰劑一樣。而高強度阻力訓練加乳清蛋白組，大腿股四頭肌變粗，肌力也有顯著增強；至於輕度阻力訓練後的肌肉尺寸不變，但肌力有成長，只是效果不如高強度訓練。

從此研究結果來看，王思恒認為，肌力訓練才是增肌的主角，光補充蛋白質是不夠的，就算只是徒手深蹲，都比坐著喝乳清蛋白有效。同時他也強調，重點是「光吃不練沒用」，而不是蛋白質無用，有練又有吃才是避免肌少症的最佳之道，務必要注意。