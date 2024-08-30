台南市後壁區在凱米風災中受創嚴重，各項申請補助陸續展開，竹新里約有200多人因泡水車申請缺漏，需要補件，後壁區公所29日臨時通知30日下午3時需完成補件，只有1天時間，造成民怨四起，後壁區公所坦承是聯繫誤解。台南市議員李宗翰痛批低能溝通，台南市長黃偉哲下令補件期限延至9月底。

凱米風災補助各項申請已大致完成，只剩泡水車補助有資料缺漏需民眾補件，後壁區共申請959件泡水車補助，其中竹新里就占了384件，其中205件因缺乏照片需要補件簽署切結。

後壁區公所29日突然聯繫200多位災民，告知需在30日下午3時前完成補件，民眾感覺措手不及，部分民眾因逢上班日，還需請假來申請，痛罵擾民，指責「颱風都過1個多月了補助還做不好」。

後壁區公所坦承是聯繫誤解，澄清新申請案件的截止日才是30日，若是補件申請則不在此限。李宗翰批評地方區公所低能溝通，讓民眾需硬著頭皮請假，配合地方的作業流程，30日的申請現場一團亂，災民怨聲載道。

黃偉哲隨後指示，風災補件申請期限延至9月底為止。後壁區公所表示，8月31日、9月1日兩天周末假日都在竹新里竹圍後活動中心加開場次，提供民眾方便申請，呼籲民眾雖補件期限延後，但民眾盡快補齊資料送件，才能提早完成請領手續，盡快拿到補助款發錢。