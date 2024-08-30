台北地檢署偵辦京華城土地容積率案，近期出現重大進展。檢廉今（30）日上午近6時30分抵達柯文哲柯文哲位於北市金山南路二段10巷內的「大安尚御」華廈住處，人員起初先禮貌性按門鈴，並透過對講機詢問，但卻無人應答， 一度苦等近1小時才等到回應並順利進入搜索。

據了解，今早6時許就有媒體蹲守柯文哲住處，而檢廉人員約於6時20分左右抵達，並下車按門鈴，但對講機卻未有柯家人回應。上午6時40分，有兩輛檢廉公務車停靠柯住處附近，並有10名人員在車上候命。

不過礙於柯家一直無人應門，檢廉人員入內搜索行動一度受阻。直至上午7時30分，原本駛離的公務車再度返回，並停在柯家住處的樓下大門，正好遇上柯家人開門，搜索行動才正式展開。

檢廉調查，台北市議員應曉薇收受沈慶京交付賄賂款項高達四千多萬，並負責遊說時任台北市長柯文哲放寬京華城的容積率。經密集約談、多日調查，29日聲押應曉薇、沈慶京、助理吳順民3人時，廉政署另針對搜索柯文哲細節召開會議；待北院裁准三人後，檢廉一早趕抵柯文哲住處執行同步搜索，現場同時交付傳票予柯文哲。

★未經判決確定，應推定為無罪。