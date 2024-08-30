醫界爭取調高診所藥事服務費，比照社區藥局，從39點增加到54點，避免「同工不同酬」，遭藥師公會反對，憂讓醫藥分業開倒車，規劃在9月19日號召千名藥師上街陳抗。基層醫療協會30日回應，藥界的最終訴求是處方釋出，但現實是部分藥局拒絕調劑，尤以兒科藥品最嚴重，此次醫界要求調高診所藥事服務費，沒說要降低藥局的藥事服務費，藥界也可申請調高，怎麼能用威脅的方式（上街）？若要示威，醫界也不排除示威。

藥師公會全聯會、藥劑生公會全聯會29日赴健保署協商。藥師公會全聯會理事長黃金舜29日表示，國內有3.3萬藥師執業，其中7000多人在診所、1萬多在社區藥局，藥事服務費本來就有分級，大醫院最貴，其次是藥局，再來才是診所。

黃金舜說，醫界「調升診所藥師調劑費」提案，像貓哭耗子，讓人覺得不尋常。他不希望任何團體假借名義，讓醫藥分業走回頭路，將號召千人，9月19日在健保署門口表達憤怒，期待健保署友善回應。

基層醫療協會理事長林應然30日回應，藥界的訴求，終極目標是推動醫藥分業單軌制，讓處方全面釋出，但現實中，醫界釋出處方後，常被藥局「踢回」，拒絕調劑，尤以兒科藥品最嚴重。一些藥局只願調劑慢性病用藥，直接給一盒、一排藥就解決，若要磨粉、分包，會嫌麻煩，要叫醫師如何安心釋出？

根據協會針對約1000位醫師聘用藥師及釋出處方所遇問題的調查，約有85.2％醫師曾釋出處方給社區藥局，其中61.7％曾被拒絕調劑，被拒絕調劑的藥品慢性病有32.5％，急性病有60.8％，兒童處方有67.2％，其中51.7％反映經常被拒絕調劑，48.3％偶爾被拒絕調劑，顯示問題相當嚴重。林應然認同並感謝藥界說要揪出「害群之馬」的想法，並呼籲藥界說到就要做到。

林應然說，診所藥師藥事服務費的提升，反映的是診所藥師薪資的提升與通貨膨脹，藥師公會近來相當強悍對待醫界，動不動就要號召千人示威陳抗，不利醫藥間之通力合作。醫界只訴求調高診所藥事服務費，並未調降藥局的藥事服務費，藥界其實也可以提出調高的訴求，但不能不同意診所調高，怎麼能用威脅的方式（上街）。醫界近期也將拜會健保署溝通，若藥界要靠武力示威，醫界也不排除示威。