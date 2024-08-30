陳妍希與陳曉2016年結婚，同年底生下一子「小星星」，今年6月卻傳出兩人婚變，陳曉不僅願意淨身出戶換離婚，還換手機號碼、拉黑陳妍希，行為相當決絕。今(30日)有陸媒訪問到大陸第一狗仔卓偉，他表示就他所知兩人只是分居，還沒簽字離婚，但陳曉不僅放棄和陳妍希溝通，也不見小孩，主因讓人好奇。

陳妍希的小紅書帳號沉默兩個多月後，日前終於更新貼出影片，曬自己去看男神劉德華演唱會的Vlog，片中她亮出雙手，可見原本無名指上有的婚戒也消失。對此，「追風少年阿飛」訪問到狗仔卓偉，他認為就陳妍希這舉動來說，可能可解讀為「已經徹底的絕望」。

今年6月爆出陳妍希、陳曉婚變。（圖／翻攝自陳妍希michelle、陳曉微博）

卓偉說，就他所知陳妍希、陳曉目前還沒離婚，但關係陷入冰點是真的，目前分居1年多，陳曉主動提出離婚後就收拾行李走了，並拉黑陳妍希，這段期間陳妍希曾到橫店找陳曉，但男方避而不見，且陳曉不肯見的不只是陳妍希，連兩人愛的結晶兒子小星星，陳曉也不願意見面。

卓偉透露陳妍希、陳曉婚變隱情。（圖／翻攝自陳追瓜少年阿飛微博）

卓偉表示，陳曉放棄了陳妍希和兩人所生的兒子，「那你說什麼原因會讓一個男人這麼狠心？這麼決絕？大家可以想想，但是我不能說，我覺得我要說出來就太炸裂了」，而網友打臉回應：「孩子春節還在陳曉劇組，張口就來現在都狗仔說了算？」、「陳曉工作室來告。惡意造謠陳曉一年多沒見孩子，陳曉在劇組，陳曉母親多次帶孩子去探班」、「別造謠，陳曉一直有帶孩子，今年2月還在劇組看過」。而至截稿為止，陳妍希、陳曉方面暫未做出回應，不知爆料真偽。