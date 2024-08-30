高雄市消防員昨（29日）至前金區中華四路一處公寓救火時因高溫不適，送醫觀察，高雄市長陳其邁上午表示，市府和醫院會提供最好的照顧，也請消防局檢視勤務執行狀況。

陳其邁今天上午至茄萣國小視察開學與登革熱防治情形，受訪時被問及受傷消防員狀況，他說，同仁在救火時候受傷，市府和醫院都會提供最好的照顧，據了解，有1名消防員因家屬在某醫院服務，此消防員已轉院方便就近照顧。

陳其邁表示，已請高市消防局長王志平就個案檢視出勤狀況是否有可精進、加強之處；針對特定場所的安全也進行聯合稽查，確保公共安全。

前金區中華四路知名第三性公關酒於29日中午發生火警，高雄市消防局獲報後出動14車40人前往，現場濃煙不斷竄出，救出3人，未料卻有消防員在火場中受傷。

第一大隊第一中隊長沈祈祥指，這起火警共造成3名同仁受傷，當時到達現場時，因獲報3樓有民眾受困，因此同仁攻入火場後準備救人，抵達2樓後準備前往3樓，現場指揮官發現1樓竄火，趕緊通知隊員撤退，但當時火場高溫，過程中隊員受燙傷。

消防局強調，此次造成3名打火弟兄受傷，是否哪方面需精進，後續也將召開火災檢討會，好好針對搶救過程、同仁受傷原因討論。