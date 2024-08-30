女星徐若瑄與親戚的關係密切，曾寫歌送給過世的父親、表妹夫。昨(29日) 徐若瑄再度痛失三舅，她在社群放上兩人的黑白合照，弔念：「一路好走」，也相當不捨5位親戚一一離世。

徐若瑄在社群上傳與三舅的黑白照，她用手搭在對方的肩膀上，頭也往三舅身上靠，兩人的感情看起來很好。徐若瑄感傷地表示：「R.I.P.，三舅一路好走。」

徐若瑄哀悼三舅。（徐若瑄IG）

徐若瑄感嘆，這是人生必經的過程，「隨著年齡的增長，幾次的離別，外婆、姨婆、老爹、烏鴉桑。」儘管這些經歷，讓徐若瑄慢慢地學會釋懷、理解、看開，但內心還是很不捨。如今，三舅也離開人間，徐若瑄難過不已。

徐若瑄的爸爸2018年元旦病逝。（徐若瑄IG）

許多網友紛紛留言安慰徐若瑄：「節哀順變」、「人生最重要的課題莫過於此，沒有什麼事比生死更大的。想著有一天大家會在遠方再見面的。V姐～把思念都發出來就不遺憾了」、「祂們會永遠活在我們心中」、「在這痛苦的時刻我的心與你同在」。