國民黨副主席夏立言近日赴陸參訪與大陸國台辦主任宋濤會面時，表示「九二共識」當年由國民黨主動提出，兩岸協商認可後，成為共同政治基礎等說法，陸委會29日發新聞稿稱夏立言罔顧事實、竄改歴史。對此，夏立言30日回應，陸委會所謂罔顧事實、竄改歴史「可能是反過來的，除漠視「辜汪會談」的政治性意義，民進黨也始終不願面對甚至扭曲「九二共識」與大陸「一國兩制」的關係。

出席贛台會的夏立言表示，自己也曾在陸委會工作過，沒有當年「九二共識」哪來1993年「辜汪會談」，且陸委會聲稱「辜汪會談」沒有涉及政治性事務，但實際「辜汪會談」政治性之高大家都知道，是兩岸分治以來首次的兩岸代表見面，所謂罔顧事實、竄改歴史可能是反過來的。

同時陸委會再把「九二共識」與「一國兩制」畫上等號，夏立言說，大家真的要好好看看歷史、不能夠扭曲。「九二共識」當初是在前總統李登輝任內由國民黨執政時提出，兩者的時間順序不一樣，事情本質也不同。

夏立言說，「九二共識」是兩岸的互動基礎，「一國兩制」則是大陸官方設計如果兩岸統一的安排、是完全不一樣的東西。大陸國台辦也花很多時間解釋，但民進黨政府不願意面對且扭曲事實、非常不應該，強調正視「九二共識」對兩岸互動有絕對好處。

夏立言表示，陸委會更稱要顧慮到台灣多數人，就是希望大家和平安定才到大陸交流合作，強調兩岸越是困難越要交流，並以文化經貿為軸心，希望更多年輕人可以參加兩岸交流活動。

與會的廈門台協榮譽會長吳家瑩說，歷史事實不能因民進黨執政就否認過去執政黨的承諾，沒有「九二共識」怎會有過去兩岸許多協定簽署，事件有歷史脈絡，政府不能好的條件接受了，覺得不好的條件就否定說不要「九二共識」。

出席的國民黨大陸事務部副主任鄧袋賢也說，國民黨堅持「九二共識」也是憲法規定，中華民國目前分為大陸地區跟台灣地區，陸委會的說法不但不符事實，且與憲法法規背離。

陸委會29日發布新聞稿，針對夏立言28日發言指出，1992年兩岸代表於香港就事務性議題進行磋商，並未就兩岸關係定位問題達成任何共識；1993年「辜汪會談」更未觸及政治性議題。2019年大陸發布「習五點」後，「九二共識」等同於「一個中國」、「一國兩制」，批評國民黨竟視其為和中共當局的互動基礎。