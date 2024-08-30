台達電透過子公司Delta Electronics (Japan), Inc.及Delta Electronics (Korea), Inc.簽訂合約，以以總金額7100萬美元(約新台幣23億3128萬5000元)，分別向日本上市公司Alps Alpine Co., Ltd.及其子公司Alps Electric Korea Co., Ltd.取得功率電感及粉末材料相關營運業務之生產及研發設備，與相關專利及智慧財產權等資產。

台達電表示，此次交易範疇為「感測器與通訊」事業下之功率電感相關之資產與設備，產品應用包括AI高速運算、智慧手機、穿戴式裝置、SSD、DDR等；收購完成後，台達電將能結合Alps Alpine功率電感事業在日、韓兩地的研發、生產以及客戶資源，進一步強化被動元件在資料中心、AI高速運算、邊緣運算、電動車、智慧手機，以及新一代資通訊產品等領域的應用布局。

台達此項購併案，獲得美系外資肯定，美系外資表示，被動元件約佔台達電營收11%到12%，且利潤率高於公司公司平均準，我們預計此次收購將可進一步增強台達電在被動元件及電感Power Choke(扼流器)領域的競爭力，有助於長期成長，期待被動元件成為2024年下半年產品組合優化及利潤成長動能之一，維持台達電「買進」評等，目標價510元。