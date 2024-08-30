據觀察者網報導，澳洲知名智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）當地時間8月28日發布一份報告稱，中國在絕大多數先進技術的研究領域居世界首位，提議美英澳和日韓開展合作迎頭趕上，以規避技術壟斷造成的國家安全保障風險。

ASPI調查分析了2003年至2023年期間發表的論文中「被引用次數排名前10％」的學術論文。在分析了包括國防、太空、能源、環境、人工智慧、生物技術和機器人等64項關鍵領域的先進技術後發現，中國在其中57項技術上處於全球領先地位，佔比近90％。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）29日報導稱，從調查結果可以看出，在過去20年左右的時間里，中美在先進技術上的競爭力發生了逆轉。

在2003年至2007年的5年時間裡，美國在64項技術中有9成以上（60項）位居第一，而中國當時僅在3項技術上位居第一。2019年至2023年，美國僅在量子計算、疫苗和醫療對策等7項技術上排名第一，而中國位居第一的技術由此前的3項大幅增加到了57項。

報導稱，中國增加最為明顯的是可應用於軍事用途的技術。根據研究集中度估算出來的所謂的「技術壟斷風險」分為3個級別，在被歸類為最高級別「高風險」的技術方面，中國的雷達、衛星定位、無人機等24項技術位居第一。

在高超音速導彈相關技術論文的引用上，中國佔73％，把美國（13％）和英國（3％）甩在了背後。在先進航空發動機方面，中國以63％的佔有率遠超位居第二的美國（7％）。

ASPI評估，關鍵國防技術方面的突破和創新發生在中國的可能性越來越高，並建議強化美國、英國和澳洲三邊安全夥伴關係（AUKUS），與日本和韓國開展更緊密的合作。

報告舉例，在可應用於無人機開發的自主型系統和機器人工程技術等方面，美英澳的研究成果結合在一起仍落後於中國，但如果將美英澳和日韓合作，有助於縮小與中國的差距。

美英澳三國於2021年9月高調宣佈建立AUKUS。今年4月，美英澳三國國防部負責人發表共同聲明，表示計劃擴大AUKUS的陣容，並考慮優先納入日本。除日本外，美英澳還想拉攏紐西蘭、加拿大、韓國。

美國「政客新聞網」等媒體此前報導稱，有美國高官透露，加拿大有望在2024年年底或2025年年初加入，紐西蘭已與澳洲討論加入，韓國也可能作為合作夥伴參與奧庫斯高端軍事研發項目。

8月15日，美英澳三國達成協議，同意相互免除一系列國防技術出口管制，以便推動武器開發和生產方面的貿易與合作。美國《紐約時報》當時報導稱，這項最新的合作將統一美英澳三國企業的基本規則，從而為技術共享鋪平道路，以趕上中國在武器方面的快速發展步伐。