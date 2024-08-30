美國國務院6月批准向台灣出售價值6020萬美元的彈簧刀無人機及3億美元的ALTIUS 600M-V反裝甲無人機。今天送達立法院的國防預算書內容指出，我將採購685架彈簧刀及291架反裝甲型攻擊無人機飛彈系統；全案預算編列115億3640萬4千元，自113年執行至115年。其中113年度已分配預算27億7460萬7千元，列為機密預算，由於美國國務院今年已公布，於是明年度改轉為公開預算。

114年度國防部所屬單位預算書指出，現代及未來作戰型態發展，不論從戰略或戰術著眼考量，無人機已成現代化部隊「標準配備」之裝備，尤以戰鬥部隊而言，實為防衛作戰中「創新／不對稱」作戰之關鍵戰力；有鑑於此，籌購符合作戰實需之「攻擊無人機飛彈系統」實有其必要性。

至於向美採購無人機案，預算書表示，全案需115億3640萬餘元，自113年執行至115年，計畫籌購人員殺傷型685架、反裝甲型291架。其中今年度已分配預算27億餘元。

陸軍於預算書說明，地面部隊配賦攻擊無人機飛彈系統，以提升打擊能力，縮短緊急增援、執行作戰之反應時間，有效摧毀敵高價值目標。