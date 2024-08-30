台積電、美光陸續投資台南 擴大AI及半導體聚落發展

繼台積電收購群創南科廠後，近來傳出美光收購友達台南廠、超微在沙崙智慧綠能科學城設置研發中心的消息，引發關注；對此，台南市政府表示，AI應用不斷擴大，與AI發展的相關產業進駐台南，不僅促使面板業等科技業的轉型，也帶動南部就業類型的改變，市府已超前部署再生水、綠電及人才培育，因應未來發展。

台南市經發局局長林榮川表示，有面板雙虎之稱的群創與友達，近年轉型先進封裝或智慧製造，傳統面板產線也陸續收斂，成為台積電、美光等半導體大廠的收購焦點。

林榮川說，尤其台積電近來在台南陸續擴大三奈米與先進封裝產線，本月收購群創南科5.5代廠，被認為是要擴大CoWoS封裝產能，以因應NVIDIA GB200等AI晶片的出貨需求。而美光收購友達台南廠，未來該廠將轉做前端晶圓的研發。

他還提到，本月20日，南科公布微影半導體公司進駐台南園區，該公司是全球第一套採用LED光源投影曝光機的解決方案提供者，被業界視為「台灣版的艾斯摩爾」，預計投資5.5億元；同一天，台灣化學濾網專業供應商鈺祥公司，投資13億元在柳營環保科技園區，將供應三奈米以下先進製程環境控制所需濾網，預計月產能可達到9萬片。

他說，隨著經濟部21日證實AMD在沙崙智慧綠能科學城設置研發中心，國科會也在22日宣布智慧科技大南方生業生態系計畫，將以臺南沙崙為核心，打造AI產業化與產業AI化的基地，並將效益擴散到大南方各縣市。

他認為，未來台南市的半導體聚落，將會因為AI產業的進駐而加速發展，最顯著的案例就是AI伺服器大廠緯穎科技，今年將在南科三期動土，未來可就近了解台積電的先進晶片產能，並與南茂、群創等封裝合作，創造AI產品與半導體聚落的多方贏面。