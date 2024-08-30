檢廉偵辦京華城容積率弊案有重大發展！檢廉為查明民眾黨主席柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率至840％的決策過程，是否有違背法令，涉及圖利罪，今早兵分多路分別前往柯文哲位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，中午12時11分柯文哲、陳佩琪夫婦進入廉政署，據了解，陳佩琪目前為證人，協助檢廉調查。

北檢今天由忠組主任檢察官江貞諭親自帶隊搜索柯文哲住處，另忠組出動6名檢肅黑金檢察官分赴各地搜索，僅承辦的檢察官林俊言留守北檢。

據了解，檢廉本週就曾召開專案會議，預計近日將搜索約談柯文哲說明，由於涉案的北市議員應曉薇27日突然有意出境香港，檢廉緊急拘 提她到案，因此提前收網，在並28日兵分48路展開大搜索。

檢廉29日聲押應曉薇、沈慶京、應的助理吳順民3人之際，廉政署另召開勤前會議，安排搜索柯文哲的細節，3人30日獲北院裁准，檢廉一早即赴柯文哲位於北市金山南路二段10巷內的「大安尚御」華廈住處執行搜索，並當場交付傳票給柯文哲。

檢廉將在搜索柯文哲結束後，將柯文哲帶回廉政署偵訊，稍晚將移送北檢複訊。

威京集團主席沈慶京涉花4500萬元行賄國民黨台北市議員應曉薇，透過應遊說及施壓柯市府放寬京華城的容積率得逞，檢廉因此聲押沈、應及經手賄款的應曉薇辦公室助理吳順民。

據了解，檢廉今天偵訊柯的重點，將先鞏固柯放行京華城超高容積率，已明顯違反法令，涉犯圖利罪的部份，再比對金流，追查是否有違反貪汙或是財產來源不明等相關罪責。