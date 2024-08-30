大陸央視新聞報導，中國大陸駐日本使館發言人8月30日，就日本外務省近期南海局勢緊張發表新聞稿回應，日方再次在南海問題上，對中方無理攻擊抹黑，蓄意攪動南海局勢緊張，對此，表示強烈不滿和堅決反對，提出嚴正抗議。

陸駐日使館發言人稱，關於近期在南海有關島礁的事態，事實經緯和是非曲直十分清楚。菲方一再在中國南海島礁侵權挑釁，嚴重侵犯中方領土主權和海洋權益，負有全部責任。中方採取必要管制措施完全正當、合法、合理，現場操作專業、克制、規範。

發言人強調，中國不接受、不承認南海仲裁案非法、無效裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動，堅決反對日方借所謂裁決向中方施壓。任何披著法律外衣的政治操弄結局註定失敗。

發言人指出，長期以來，日方夥同美國等少數國家以各種手段插手南海，扮演了極不光彩的角色。中方嚴肅敦促日方停止挑撥是非、慫恿對抗，不要在攪局南海的錯誤道路上越走越遠。