宜蘭市中山路與舊城南路口是車流量相當大的5岔路口，因交通動線複雜，容易發生事故，宜蘭縣議會議長張勝德今天（30日）邀集各單位會勘，他建議能在路口號誌增設左轉時相，以降低路口的肇事率。

該路口是宜蘭市區的樞紐，因各行向交通量大且動線複雜，2022年度發生18件交通事故，2023年有12件，主要為側撞、擦撞及追撞，主要事故因素是未注意車前狀況。

張勝德表示，宜蘭縣政府去年9月有邀請專家學者、交通部、運輸研究所、公路局、宜蘭市公所、警察局等相關單位至現場共同研商改善，包含車道配置改善、槽化線、分流式指向線等標誌標線改善方案，並輔以科技執法手段，去年肇事紀錄有下降趨勢。

不過肇事仍以側撞為主要事故為樣態，張勝德因此邀集各單位研商設置左轉時相的可行性，以減少車流衝突降低路口肇事率。

宜蘭縣政府交通處表示，宜蘭市5岔路口如果在往南方向設置左轉時相，因路口型態特殊，中山路往南過舊城南路時並非完全筆直，如用路人往南行駛要到中山路，對於中山路是屬於直行還是左轉容易在行車上產生誤解。

交通處表示，該路口北上較適合優先試辦左轉時相，但該路口紅綠燈號誌周期為150秒，增加1個左轉時相秒數會再延長，號誌燈秒數必須要調整，盡量讓周期秒數不要增加太多，後續設置上會跟公路局頭城工務段商討。