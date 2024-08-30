是方今年上半年業績表現搶眼，主要動能來自於IDC服務及雲端應用服務，IDC年成長18.2%，雲端應用年成長10.53%。隨著企業對數位轉型需求日益增長，對高品質、高可靠性的IDC服務及AI雲端應用服務的需求也隨之增加，帶動是方全面性的營收成長。另外，第二季營收8.97億元、年成長13.34%，每股盈餘3.3元，包括營收、獲利均創下新高。

是方LY2在今年6月正式啟用，挾全球AI大勢，國際尖牙股(FAAMG)以及提供AI算力中心的業者均為客戶，LY2主要服務對象為雲端應用及AI算力中心等相關企業客戶，目前銷售率已經達到7成之多，由於AI趨勢未來10年都將是產業大方向，故是方LY2可說是不愁沒有客戶，也將成為長線重要營運動能貢獻主力。

另外，為滿足客戶對高速頻寬的需求，是方近年來積極佈建環島光纖網路貫通台灣西部科技走廊，連接台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地的工業園區及科技園區。截至目前為止，是方國內外頻寬已超過1200G，服務範圍涵蓋超過40個國家及60個城市，相較於上半年成績，是方下半年業績表現依舊值得期待。