為增加新北市石碇、深坑地區晨間快速前往台北市通勤、通學的便利性，新北市政府輔導臺北客運，自9月2日起試辦闢駛「石碇高中-捷運忠孝復興站」跳蛙公車，平日上午7時由石碇高中發車，行經北深路、國3甲、復興南路，直達捷運科技大樓站、捷運大安站 (復興)、捷運忠孝復興站，提供停站少、路程快、路線直捷的公車服務，以疏運晨間前往台北市乘車人潮。

「石碇高中-捷運忠孝復興站跳蛙公車」使用41人座快速公車營運。（臺北客運提供）

臺北客運表示，通車首日將致贈每一位乘客早餐及精美的一卡通電子票卡，敬請民眾踴躍搭乘。

臺北客運總經理李建文說，該路線行駛國道有座位數限制，使用41人座快速公車營運，於石碇、深坑地區停靠「石碇高中」、「八分寮」、「北深松柏街口」、「僑新新村」、「賴仲坑」、「翠谷山莊」、「草地頭」、「變電所」、「深坑國小」、「深坑區公所、「台新工廠」、「東南科技大學」、「萬順寮」、「草地尾」等14支重點站位。在台北市境停靠「捷運科技大樓站」、「捷運大安站 (復興)」、「捷運忠孝復興站」。

臺北客運「石碇高中-捷運忠孝復興站跳蛙公車」路線圖。（臺北客運提供）

李建文表示，該路線全線行車時間預估約50分鐘，收費方式為由「石碇、深坑地區往「捷運科技大樓採二段票收費，由「石碇、深坑地區往「捷運大安站 (復興)或「捷運忠孝復興站採三段票收費，搭乘時可使用TPASS通勤月票，不增加民眾負擔。

新北市政府交通局表示，這次新闢跳蛙公車路線，可便利民眾前往捷運文湖線、捷運淡水信義線、捷運板南線轉乘，從石碇高中到捷運科技大樓站只需30分鐘，增添不少便利性，提供乘客另一條通勤路線選擇。