洛克希德馬丁（Lockheed Martin）恢復向美國軍方交付F-35戰機

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）已恢復向美國軍方交付F-35戰機，但F-35聯合專案辦公室（JPO）周四說，美國政府正扣留每架戰機最後500 萬美元（近1.6億台幣）的款項，直到「更新技術3」（TR-3）升級完成。

綜合外電29日報導，F-35聯合專案辦公室發言人說，「我們已與洛克希德馬丁公司協調了條款和條件。協議中說，每架戰機將扣下約500 萬美元（近1.6億台幣），但會在戰力達成後付款」。

F-35戰機在2023、2024和 2025年交付的F-35A 型號平均價格為 8250萬美元（約26億台幣），而短距起降落的F-35B和身為海軍航母艦載機的F-35C均價分別為1.09 億美元（近35億台幣）和 1.021 億美元（近33億台幣）。

事實上，好幾個月來，戰機交付延遲與軟、硬體改進，提供更好的顯示裝置、電腦記憶和處理能力等TR-3 技術更新問題持續有關。