檢調偵辦京華城案，今日清晨7點前往民眾黨主席柯文哲住處進行搜索，經過約4.5小時搜索，隨後柯文哲坐上自己車跟著廉政署的車前往廉政署偵訊。對此，高雄市長陳其邁上午表示，希望檢調釐清案情，勿枉勿縱。

檢調近來大動作偵辦京華城案，今（30日）再有重大進展，台北地檢署聯合廉政署偵辦，於清晨7時許到民眾黨主席柯文哲位於台北市信義路二段的住處進行搜索，經過約4.5小時的搜索後，直到11時53分許，柯文哲才步出住家大門接受聯訪時表示，「我非常坦蕩」，隨後柯文哲坐上自己車跟著廉政署的車前往廉政署偵訊。

柯文哲說，今天是台灣歷史上第一次主要在野黨黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索，「當然我非常坦蕩，我知道我沒有問題，希望執政當局清楚說明今天是有什麼證據做這個動作」，還是希望台灣司法被信任，既然他們做了，就要說明今天有什麼樣證據跟合理理由要來搜索中央黨部、我個人住家跟辦公室，他們要說明」。

高雄市長陳其邁上午參加茄萣國小開學迎新活動，接受媒體聯訪時被問及柯文哲住處被搜索的看法，陳其邁表示，尊重司法，也希望檢調能夠釐清案情，勿枉勿縱。