大谷翔平與愛犬Decoy的搖頭娃娃有多受到歡迎，看看隊友喬凱利（Joe Kelly）兒子諾克斯（Knox Kelly）就知道，他在獲得爸爸同意的情況下，拿了喬凱利的實戰手套與球迷完成交易，之後拿著金色版公仔與大谷翔平合影。手套被兒子「搶劫」，喬凱利說：「他開心我就開心，但他今年沒有耶誕節禮物囉！」

道奇隊昨天舉行「大谷翔平與愛犬Decoy搖頭娃娃日」，共發放4萬隻公仔，其中還有1700隻限量版金色公仔，吸引球迷早早前來排隊，誇張人龍連總教練羅伯玆都笑說自己花了段時間才進到球場。

昨天在X上有一段影片曝光，非常想要金色版公仔的諾克斯看到有球迷拿到限量版公仔，從爸爸手中搶過手套，得到許可後才把手套丟上觀眾席，向球迷換得公仔，而凱利的老婆艾雪莉（Ashley Kelly）也在自己IG上放上兒子拿著公仔與大谷的合影。

今天喬凱利分享更多兒子的「交易過程」，他透露，原本諾克斯是想要以簽名球跟簽名球帽跟球迷交易，可惜沒能成功，因為球迷想要的是實戰手套。他笑說原本自己有2個手套，現在只剩1個，且交易來的公仔屬於諾克斯的財產，現在他應該在到處炫耀中。