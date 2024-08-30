京華城容積獎勵爭議持續延燒，包含時任台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京及國民黨議員應曉薇在內，已經有多人遭到檢廉單位搜索並帶回。對此京華城案議會專案調查小組成員、國民黨議員楊植斗則表示，如今京華城案疑似涉貪，市長蔣萬安應好好想想是否要拆除，不然享有不合理840％容積率的京華城，將會成為台北市的恥辱。

楊植斗指出，在今年5月他質詢都發局長王玉芬時，就曾經提到若京華城案涉及不法，是否有可能拆除？當時得到的回應是「已經蓋好的部份不太可能拆除，過去也沒有這種前例」，因此若真涉及不法，只能用其它方式來處理，例如繳納容積代金給市府等等。

不過楊植斗也強調，質詢的當下檢調都尚無任何動作，可以理解局長的保守回應，但如今京華城案貪汙疑雲重重，蔣萬安也應該要想想京華城應該要留下怎麼樣的歷史定位。楊植斗認為，享有840％不合理容積的京華城是台北市的恥辱，就算已經施工到一定的進度又怎樣？市府不強拆的話，沈慶京只要繳納容積代金，照樣把不公義的京華城蓋好蓋滿。

「難道蔣萬安要幫柯文哲背書，留一個不符都市計畫和公益價值的大怪獸在那裡嗎？」楊植斗直言，退一萬步來說，就算無法強拆京華城，也不能讓沈慶京繳納容積代金就算了，難道有錢就能通天？非法變成合法？「京華城未來就算蓋得富麗堂皇，但仍難掩官商勾結的腐臭味！」