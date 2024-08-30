新北市瑞芳區九份是台灣馳名國際的景點，風景優美，有悠久的礦業文化、人文氣息，時常往返台北、九份兩地的臺北客運965路線，即日起正式加入台灣好行，更配合交通部觀光署活動，自113年9月1日起至114年8月31日止推行旅客以電子票證搭乘，全票乘客即可享5折優惠，以「台北-九份」單程全票90元計算，優惠價只要48元，相當划算。

臺北客運總經理李建文表示，為便利民眾識別，台灣好行965線全車隊車身塗裝上「山城金」、「九份紅」和「山海天」等9款意象，並結合九份金瓜石的文化底蘊與自然生態，期盼帶動旅客暢遊瑞芳山城。

他說，該路線於臺北端停靠捷運府中站、板橋公車站、捷運西門站、捷運北門站等重點站位，服務班距平日15-30分，假日10-30分，尖峰班距加密為10-12分乙班，旅客可隨到隨上車。

李建文說，為了提升旅客服務品質，因應國內、外觀光旅遊人潮，965線部分駕駛員提供中、英、日、韓多國語言服務，後續將加強在職語言訓練提升服務品質。臺北客運歡迎旅客規劃行程，只要銅板價就能來一趟九份輕旅行，搭乘公車可免去自己開車遇到塞車及找不到停車位的困擾，省時、省錢，歡迎多加利用。