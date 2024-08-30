數發部今召開與Google、LINE、Meta強化網路防詐措施記者會，說明打擊網路詐騙業者於網路平台詐騙措施。數位發展部次長林宜敬指出，數發部積極測試「網路詐騙通報查詢網」，預計今年第4季上路，期盼透過公私協力打擊詐騙。另外，數發部強調，該部角色就是希望在關詐騙廣告或帳號出現前就將其下架，避免民眾被引導近封閉性聊天室。

數位發展部次長林宜敬表示，數發部機及開發測試「網路詐騙通報查詢網」，其中Google、Line、Meta等國際大型平台是重要合作對象，許多民眾通報有名人遭冒名時都會和各家業者聯繫。而過去許多作業都是人工發送email，而查詢網上線後，這些email已經可以自動發送，期盼後續做到程式自動對接，大幅下降處理時間，且過去各家業者可能都要自行查證，現在可由政府先行確認。

林宜敬表示，本查詢網預計今年第4季上線，相關救濟管道也將依循行政救濟管道進行。而也不是民眾去通報就會馬上下架，他說明，目前最嚴重就是假冒名人進行詐騙，這種情形目前是由數發部去與該人物確認，確認後再去通知平台業者另一種就是仿冒罰單等，本情形也是自動分案給該單位確認，若確認為詐騙就下架，若判斷是高風險或無法判斷，也會在查詢網上標示，提醒民眾注意。

數位產業署副組長施偉仁說明現行詐騙業者透過高風險廣告詐騙民眾的方式指出，業者們會透過大型平台引導民眾進入封閉性群組，最終進行一對一私聊，希望民眾上鉤並匯款，最後再洗錢，數發部的角色就是希望在源頭，在數位平台上阻斷這些廣告的出現，至於末端洗錢等則是由金管會或法務部等單位負責。

Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻說明，該公司打擊詐騙措施指出，Google持續投入資源，使用自身AI偵測，希望不良廣告在被投放前就被攔截。Google也從2021年開始公布網路安全報告，以去年為例，有55億則廣告遭阻擋或移除；1270萬個廣告帳戶遭停權；21億個發布商網頁放送廣告遭阻擋或限制。

陳幼臻表示，Google也持續更新其廣告政策，且已落實實名制，並在2022年在台灣及其他數十個國家推出金融廣告驗證，亦即要在台灣放送金融廣告，需要金管會的授權證明是可以在台灣提供金融商品跟服務的人，才可以在台灣投放。

LINE台灣公共事務副總經理林若凡則說明，去年投信投顧法修法通過後，Line只接受管會許可的投資產品廣告，去年Line被通報的下架數量是0，顯示Line花費大量資源審查廣告成效，截至今年7月31日為止，已經下架1萬419個涉嫌詐騙的帳號，也在加入陌生好友時加註警語，提醒在聊天時可能會收到詐騙訊息。

Meta台灣公共政策總經理陳奕儒則說明其對抗詐騙得數個措施，包含「主動偵測」、「多方協防」、「協助追緝」、「身分驗證」、「全民防詐」等。在「主動偵測方面」，已經修嚴廣告政策並加入AI的學習去了解最新的趨勢並且去提高它的準確的判斷的機率，讓這些廣告或帳號出現前就能阻擋下來；「多方協防」方面則指與數發部等單位合作，建立快速通報廣告。

「協助追緝」則指，與刑事警察局合作等依法提供關資訊，讓詐騙集團能被繩之以法；「身分驗證」則指，針對向台灣投放的金融投資廣告，就其出資者及受益者進行身分驗證並揭露資訊；「全民防詐」則是跨界線上線下教育，宣導防詐觀念。