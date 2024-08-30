朱姓燒烤店老闆自認與小美（化名）正在交往中，某日路過檳榔攤看到小美的車子，得知小美在樓上與陳男共處一室，拿著西瓜刀衝上樓踹開門，眼見應門的陳男與小美竟都只穿內褲，氣得拿刀猛砍陳男3刀，還把陳男砍到頭皮掀起、滿地是血，新竹地院法官依朱男犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年10月。

朱男自認與小美是男女朋友關係，去年12月1日路過竹北某家檳榔攤時，看到小美平日開的車停放在檳榔攤前，在詢問檳榔攤店員後，得知小美竟與陳男在3樓共處一室，隨即打電話撂朋友一起來準備開幹。

朱男踹開房門後，只見只穿著內褲的陳男來應門，趁對方反應不及時，拿西瓜刀大力狂砍陳男頭部，導致陳男頭部出現10公分撕裂傷，頭皮幾乎掀起。眼見陳男開始噴血，朱男仍持續又加碼砍了兩刀，更呼喚兩名朋友一起上，用鋁棒狂揍陳男。

陳男遭砍與毆打後，頭部及整身全是血，小美見事態已失控，將朱男推出門外，並叫陳男趕快報警及叫救護車，但朱男仍持續擋在門口，並與小美繼續吵架，無任何積極救護動作，直至救護人員及警察一同來到現場，仍未離去。

朱男被逮後，辯稱自己沒有殺人的犯意，只是當下見到小美跟陳男都沒穿衣服共處一室很生氣，只是想要砍對方手臂給他教訓，「想說拿西瓜刀砍應該不會怎麼樣」，陳男之所以頭部會受傷是因為試圖搶西瓜刀，才會砍到，「而且我看他也沒怎麼樣。」

新竹地院法官認為朱男面對感情糾葛，未能理性應對，竟持以西瓜刀，在陳男住處砍人，當下造成陳男大量出血、恐有性命垂危之虞，復留在現場，不顧告訴人生命身體狀況，僅為繼續就感情問題爭執，同時也因此客觀上對醫護人員救治、通行造成妨礙，考量朱男犯後矢口否認、不斷推諉卸責之態度，難認有何悔意，甚至還要朋友幫忙扛罪，更見其面對司法追訴心存僥倖、有意嫁禍於人之惡劣心態，依犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年10月。