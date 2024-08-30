與此同時，新日鐵29日宣布，將對美國鋼鐵公司兩家工廠追加投資逾13億美元。日媒認為，此舉可能是為了推進與反對收購的美國鋼鐵工人聯合會（USW）的關係。

森孝弘在受訪時表示，由於擔心中國鋼鐵出口量將進一步增加，新日鐵正在遊說日本政府與其他鋼鐵製造商一起採取保護措施。

「我們正處於非常危險的境地。」森孝弘表示，歐洲、美國和韓國等都對中國鋼鐵公布了限制性貿易政策，如果日本不採取措施，「出口就會湧入日本……日本市場就會出現問題。」

中國海關總署數據顯示，今年1-6月中國累計出口鋼材5340.0萬噸，同比增長24.0％，全年有望破億噸。日本鋼鐵聯合會的數據顯示，4-6月，日本的普通鋼進口量猛增17％，達到132萬噸，其中從中國的進口量猛增43％。

路透30日稱，對於日本來說，採取任何限制進口的舉動都是不尋常的，日本在鋼鐵方面經常是其他國家反傾銷行動的目標。

今年以來，美國已宣佈對半導體、電池、太陽能電池和鋼鐵等在內的多種中國進口產品加徵關稅。其中，對鋼鐵、鋁產品的關稅徵收從0-17％提高到25％。歐盟、韓國也對中國鋼鐵產品發起多項反傾銷調查，韓國媒體甚至將本國鋼鐵出口下跌歸咎於中國的「廉價攻勢」。

對於中國鋼企「以不公平的低價向全球市場傾銷」的論調，中方此前已經多次駁斥，強調雖然中國鋼鐵產能和產量占全球一半，但中國鋼鐵的消費量也接近全球一半，沒有衝擊國際市場。

今年4月，中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，中國鋼鐵行業主要立足於滿足國內市場需求，沒有任何刺激出口的補貼政策，且長期以來出口比例保持在5％左右，遠低於日本、韓國等鋼鐵生產國，對國際市場影響十分有限。

報導稱，值得一提的是，日本車企在華銷量連續下滑之際，進入中國市場數十年的新日鐵正遭遇滑鐵盧。《日經亞洲》上月援引消息人士的話稱，新日鐵決定在今年夏天20年合約期滿後，退出與中國寶鋼股份的合資企業寶鋼日鐵汽車板有限公司（BNA）。該公司計畫將其所有持有股份全部出售給寶鋼股份。

日媒分析，由於難敵中國本土電動汽車製造商崛起，新日鐵的主要客戶——豐田汽車、日產汽車和本田汽車等日本汽車製造商，在華發展舉步維艱。新日鐵認為很難在中國擴大業務，計劃將投資資源集中在美國和印度。

不過近來，新日鐵以140多億美元收購美國鋼鐵製造業巨頭美國鋼鐵公司（US Steel）的計畫頻頻受挫。美國總統拜登今年3月發布聲明，首次明確反對新日鐵收購美國鋼鐵。為打消美方顧慮，日本前經濟產業大臣甘利明強調，這一收購案將加強美日之間的經濟安全關係，有助於對抗中國在鋼鐵製造領域的主導地位。

隨著美國政局出現變化，新日鐵對該收購案持樂觀態度。據共同社報導，新日鐵29日宣佈，對於計畫收購的美國鋼鐵公司擁有的兩家鋼鐵廠，將追加投資總計超過約13億美元。報導說，該公司此前已宣佈投資約14億美元，追加投資可能意在推進與反對收購的美國鋼鐵工人聯合會（USW）的關係。

森孝弘透露，今年6月他與明尼蘇達州州長沃爾茲會面時，沃爾茲對收購案態度非常積極，並對美日關係表達了非常濃厚的興趣。沃爾茲如今是民主黨副總統候選人。

「如果不是選舉年，這筆交易早就完成了。」森孝弘受訪時說，他計畫下個月訪問美國並會見利益相關者。