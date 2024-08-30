京華城弊案持續延燒。台北地檢署今（30）日聯合廉政署偵辦，一早突襲柯文哲位於台北市信義路二段的住處，以及辦公室進行搜索，而妻子陳佩琪目前也被列為證人協助檢方調查。民眾黨稍早發佈聲明，呼籲檢廉應謹守正當法律程序，切勿踰越偵查必要範圍；對此，律師黃帝穎坦言，四大法律事實均指向柯文哲難逃京華城弊案法律責任，民眾黨竟法盲瞎挺柯文哲，根本是非不分、價值錯亂。

律師黃帝穎表示，檢廉今搜索柯文哲住家及辦公室，民眾黨發聲明支持柯文哲清白，並要檢調不要「侵害柯文哲主席之名譽」，簡直法盲瞎挺，阿北一人毀全黨。

黃帝穎認為，「搜索柯文哲經法院裁准」，因此無論是檢廉搜索柯文哲住家辦公室，或日前兵分48路搜索市議會應曉薇議員辦公室等，如此矚目且政治敏感搜索，檢廉必然有相當證據才能說服法官，以順利聲請到法院裁准的搜索票。第二，作為柯文哲便當會要角應曉薇、沈慶京已遭法院裁定收押禁見，代表檢廉掌握貪瀆證據，再度成功說服羈押庭法官。

「監察院糾正京華城，指出容積獎勵違法。」黃帝穎說，監察院糾正案是公文書，柯市府給京華城案840%容積率及獎勵違法；至於柯文哲擔任台北市長期間，其任命的副市長彭振聲直指京華城案市長交辦，北檢認定彭圖利罪涉嫌重大，限制住居、出境、出海，並直言：「四大法律事實均指向柯文哲難逃京華城弊案法律責任，民眾黨竟法盲瞎挺柯文哲，根本是非不分、價值錯亂。」