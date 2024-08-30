為強力掃蕩綠能貪瀆不法案件，最高檢察署、調查局與廉政署今年啟動「靖平專案」。行政院長卓榮泰30日出席「推動淨零轉型—跨機關防制綠能犯罪座談會」，他表示，綠能是很好的政策，但不可否認，執行過程可能遭個人、集團、幫派操控國家及地方資源，因此，要檢視制度減少能被「上下其手」的空間，面對不法，「不論黨派，不論個人，不講情面，沒有上限，徹查到底」。

卓榮泰提及，明年度中央政府總預算案在12項關鍵行動計畫共編列1,161億元預算，其中風電與光電就有332億元，人民希望政府推廣綠能過程中，能夠平順、清廉、乾淨、透明，規模之大，讓政府肩上的責任非常之大，希望將過去所有不法案件作為借鏡，不得再發生類似案件，甚至要提前預防新的犯罪手法，做好所有準備。

卓榮泰說，跨機關防治綠能犯罪非常重要，將從查緝面、政策面、防制面廣泛交換意見，希望通力合作，推動國家重要能源政策「淨零轉型」。務必要有效防制各種類型的犯罪，避免國家推動重要政策過程中，使政策原意遭侵蝕，也讓所有官員、民代、業者能夠聞風喪膽，不敢冒進，才能確保國家政策執行的永續跟價值。

卓榮泰表示，2016年開始政府推動能源轉型，因應全球潮流趨勢和極端氣候變化，必須進入新能源、全面轉型的時代，才能跟世界接軌，跟上世界腳步，然而，在相關政策下出現許多「異於以往」的作為，不論是中央到地方，都有一些新的行政行為發生、新的產業產生，當中或許在制度面還要進一步研議精進，不容許在制度面上有任何破洞、空缺、破口。

卓榮泰續指，綠能轉型過程當中發生一些不法事件，這些犯罪案件大大減損政府清廉的透明度，是絕對無法接受的，對於相關犯罪不法份子，要拜託檢警調廉，務必嚴格督促執法人員，在這工作上絕對不能鬆懈和放棄。

卓榮泰說，今年6月底已經進行數波「靖平專案」，但不法份子的行為、手段一再轉變，甚至日新月異，用各種方式侵蝕國家的基礎，希望當遇到不法業者、官員、民意代表時，「不論黨派，不論個人，不講情面，沒有上限，徹查到底」，拿出決心和作為，並提出成績。