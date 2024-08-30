趕在中職「831洋將大限」，味全龍30日宣布簽下曾效力中信兄弟、統一獅的洋投泰迪（Teddy Stankiewicz），他將披上龍隊39號球衣，加上泰迪，龍隊目前共有5名洋投，將在大限前決定最後留下哪4人。

現年30歲的泰迪在2020年季中加入獅隊，成為獅隊重要戰力之一，隔年他決定代表墨西哥隊參加東京奧運，在季中離隊，2021年底則宣布加入「黃衫軍」，但在2022年季中因為家庭因素提前離隊，生涯在中職出賽33場，拿下17勝8敗、自責分率1.19成績。

今年泰迪效力墨西哥聯盟，而他在日前IG限時動態上放上自己搭機的照片，寫下「下一站，台灣」，而龍隊也在今天正式宣布簽下泰迪，將穿上39號球衣，目前已抵台的他進行各項準備，球團也送上佳節禮盒，期盼為龍隊帶來堅強戰力。

加上泰迪，龍隊目前有鋼龍、伍鐸、艾璞樂、銳歐共5位洋投，勢必要在831洋將大限前作出抉擇。