MSCI季度調整今（30）日盤後生效，此次台股在三大權值股中兩降一持平，MSCI全球標準指數台灣成分股剔除台塑化（6505），另MSCI全球小型指數新增14檔、剔除1檔，提醒投資人要留意巨額的被動式ETF基金調整，可能造成尾盤爆量波動。

台股MSCI全球新興市場指數權重由19.33％下調至19.01％；台股MSCI亞洲除日本指數權重由22.12％下調至21.94％； 台股MSCI全球市場指數權重維持1.98％不變。

此次季度調整，MSCI全球標準指數台灣成分股無新增、剔除台塑化。

MSCI全球小型指數台灣成分股新增：晟銘（3013）、聯鈞（3450）、德微科技（3675）、鉅祥（2476)、皇翔（2545）、皇昌（2543）、佳必琪（6197）、順藥（6535）、昇陽半導體（8028）、金麗科（3228）、所羅門（2359）、堤維西（1522）、昇達科（3491）、亞昕（5213），另剔除全家(5903）。