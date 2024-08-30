最新曝光的英國政府秘密文件顯示，英國首相施凱爾領導的工黨政府正在規畫祭出一項戶外禁菸令，將禁止英國人在酒吧花園、足球場附近，甚至夜店外吸菸，而大學和醫院附近的人行道也有望成為無菸區。

據英國《每日郵報》29日報導，這項措施引起不少人的憤怒。英國《太陽報》稱，私人住宅、大型公園和道路可能不會受這項禁令的影響，禁令是否涵蓋電子煙也尚未確定。該秘密文件遭到反對黨議員猛烈抨擊，稱「這可能會敲響英國吸菸者的『喪鐘』」。

英國《每日電訊報》指出，被曝光的禁菸計畫未出現在工黨的競選宣言中，該計畫明顯嚴於最初由前英相蘇納克提出的《菸草和電子煙法案》，該法案旨在禁止2009年後出生的任何人購買菸草，以期逐步減少吸菸人數。

英國右翼改革黨領袖法拉吉（Nigel Farage）猛烈抨擊此次被曝光的戶外禁菸令，稱「這將是酒吧的末日」。保守黨領袖候選人詹里克（Robert Jenrick）批評，「英國最不需要的就是數千家酒吧關門。」

政府部門也擔心此舉可能給酒店餐飲業帶來巨大損失，此前發布的報告顯示，禁止在酒吧花園吸菸可能「導致大量酒吧倒閉和員工失業」。此外，戶外禁菸令也可能意味著英國水菸館產業的終結，截至2022年，該產業在英國擁有500多家門市。批評者也擔心禁菸令可能適得其反，導致菸草黑市繁榮。

據報，施凱爾已決定推動該法案，有健康專家表示，這一「大膽的計畫，將使英國在菸草控制領域處於世界領先地位」，並將「挽救無數生命」。

英國政府高層也認為，推行禁菸令的經濟效益將大於潛在成本。英國癌症研究中心的數據顯示，去年因吸菸導致的癌症診斷數量約為5.76萬例，而2003年這一數字為4.93萬例。

英國衛生與社會保障部發言人表示，「我們不對洩密事件發表評論。吸菸每年奪走8萬人的生命，給國民保健服務帶來巨大壓力，並花費納稅人數十億英鎊。我們決心保護兒童和非吸菸者免受二手菸的危害。」

英國政府將就禁令展開公眾諮詢，工黨可憑藉其在議會擁有的絕對多數優勢，輕鬆讓禁令獲得通過。英國政府的目標是到2030年實現「無菸」社會——屆時全國只有5％的人吸菸。截至2022年，英國有640萬人吸菸，約佔成年人口的13％。

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