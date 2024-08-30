林俊逸與二姐江蕙曾為同門師姐弟，他更擔任過二姐「鏡花水月」10場演唱會的固定嘉賓，和江蕙結下不解之緣，江蕙大讚林俊逸唱得非常好，更鼓勵林俊逸一定要好好寫台語歌，受到二姐的肯定，最後林俊逸果然不負眾望寫出〈上好的一年〉這首歌曲，並用「上好的一年」這張專輯入圍金曲獎台語歌王，當時林俊逸寫好歌傳給二姐看，江蕙看完驚為天人地說：「你這首歌怎麼不卡早寫，這樣我就不用封麥了」。

如今林俊逸聽到二姐復出也很高興，他表示：「身為二姐的歌迷，能夠再次聽到她的天籟，當然很興奮，相信二姐在休息後，會帶著滿滿的能量回歸，祝福二姐，也恭喜所有二姐的歌迷。」雖然很期待能再與二姐同台演出，但一切還是要尊重二姐的想法，而他也會好好在音樂上更加精進，以不辜負二姊厚愛，並在9月高流的演唱會上，攜手林淑容為觀眾帶來最精彩的演出。

林淑容（右）與林俊逸攜手舉辦高流演唱會。（媒體棧提供）

金嗓歌后林淑容與美聲王子林俊逸將於9月28日下午在高雄流行音樂中心舉辦《林淑容2024昨夜星辰世界巡迴演唱會》，距離開演不到一個月，兩人為了完美呈現每首歌的聲音，彩排進行得如火如荼，並視彩排為正式演出，不但正式著裝，燈光舞台一點都不馬虎，讓現場精彩程度宛如小型演唱會，林淑容更鬆口屆時會演唱多首膾炙人口的好歌，其中還會為觀眾帶來她最喜歡的台語歌曲〈家後〉，演唱會上一定會讓歌迷盡興而歸。

近日台語歌后江蕙無預警宣布復出歌壇，讓全台歌迷們都大喜過望，也讓與二姐同期出道的林淑容非常開心，林淑容表示：「很高興聽到二姐要出來，我跟所有歌迷一樣都很期待。」之前林淑容就覺得二姐一定會想要再出來，定然忍不住歌迷聲聲呼喚，畢竟唱歌是一件開心的事情，她認為看到歌迷們興奮開心的回應，是作為歌手最直接的回饋。而且她覺得她們這一輩的歌手越來越少，歌迷也年紀漸長，大家聽歌的機會變少了，所以二姐可以再復出開唱，對大家來說都是一件非常好的消息。這次高流演唱會上，林淑容也將演唱唯一一首台語歌曲〈家後〉。