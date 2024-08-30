內政長劉世芳30日到刑事局主持記者會公布打詐儀錶板。（翻攝照片／林郁平台北傳真））

為讓民眾瞭解詐騙案件真實數據與狀況，強化防詐意識，內政部長劉世芳30日到刑事局主持記者會，宣布從即日起，內政部官網及警政署165全民防騙網（165.npa.gov.tw）將定期發布「打詐儀錶板」，以降低民眾被騙的機會，並敦促警察機關積極查緝詐騙案件。

劉世芳表示，民眾要先知道詐騙危害財產的情況，才能激起防範被害的心理，內政部有責任從民眾角度思考降低被害風險，所以在行政院成立打擊詐欺指揮中心後公布打詐儀錶板，透過視覺化的圖表讓民眾更加直觀地瞭解全國與各縣市每日及每月民眾被騙狀況（含案件受理數、財損數）、警察機關打詐成果（含查獲詐欺集團、查扣不法利得、攔阻被害匯款），並辦理識詐宣導（含詐騙管道分析及防堵成效）。

在阻止詐騙內容觸及民眾部分，網路上的假投資詐騙仍是造成民眾財產損失的第一名，進一步分析今年7月被害人接觸詐騙內容的管道，以Meta廣告佔97.9％為最多，其次是Google廣告佔2.1％。當被害人點選廣告之後，詐騙集團再利用LINE通訊軟體聯繫被害人加入群組進行詐騙約佔79.8％。為阻斷涉詐廣告及內容，警方已主動蒐報投資詐騙廣告10萬2938則，其中Meta廣告9萬8,041則、Google廣告4897則、LINE涉詐帳號3227筆，並封鎖詐騙網域2萬8077組。警方呼籲民眾切勿輕信網路上的投資廣告或建議，慎選合法立案的投資管道，以免受害。

在打擊詐欺集團方面，警方打詐成果均有持續提升。其中，2022年查獲詐欺集團1628件1萬5047人，查扣不法利得22.1億元；去年查獲詐欺集團1895件1萬7495人，查扣不法利得39.2億元；今年迄今查獲詐欺集團1146件1萬587人，查扣不法利得68.5億元。