近期北京派前駐美大使崔天凱等人設法與川普競選團隊建立聯繫，但據知情人士透露，這些聯繫活動基本上都沒有成功。有專家透露，川普的立場很明顯，就是在選前與中國大陸相關人士接觸沒好處。

川普最近一直在忙著總統大選造勢活動，這引起了北京關注，英國《金融時報》（Financial Times）報導，中方官員嘗試與川普團隊接觸，但一直遭到拒絕。對此，保守派智庫美國優先政策研究所（America First Policy Institute）中國政策項目主任葉望輝（Steve Yates）說，川普對中國的看法眾所周知，與中方官員會面有「被誤解」的風險，根本沒有好處，更何況川普的競選團隊目前聚焦在贏得11月大選。

在接近美國大選的情況下，華府兩黨對中國的敵意與日俱增，北京也意識到，無論誰贏得選舉，美國對中政策都可能變得更強硬。例如，川普計劃對中國出口產品徵收高額關稅，而民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）也說，美國，而不是中國大陸將贏得21世紀的競爭。

對於北京為何要如此積極尋求接觸機會，中情局（CIA）前中國問題專家韋德寧（Dennis Wilder）說：「部分原因在於，中方只是在蒐集情報，而不是尋求真正的討論」。

美國威爾遜中心（Woodrow Wilson Center）季辛吉中美關係研究所（Kissinger Institute on China and the United States）主任戴博（Robert Daly）指出，崔天凱是「出色的使者」，但情況已有變化，「川普團隊會認為，現階段與崔天凱會面能有什麼好處？因為任何這類討論都可能被解讀為中國試圖施加影響。」