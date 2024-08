近期北京派前駐美大使崔天凱等人設法與川普競選團隊建立聯繫,但據知情人士透露,這些聯繫活動基本上都沒有成功。有專家透露,川普的立場很明顯,就是在選前與中國大陸相關人士接觸沒好處。

川普最近一直在忙著總統大選造勢活動,這引起了北京關注,英國《金融時報》(Financial Times)報導,中方官員嘗試與川普團隊接觸,但一直遭到拒絕。對此,保守派智庫美國優先政策研究所(America First Policy Institute)中國政策項目主任葉望輝(Steve Yates)說,川普對中國的看法眾所周知,與中方官員會面有「被誤解」的風險,根本沒有好處,更何況川普的競選團隊目前聚焦在贏得11月大選。

在接近美國大選的情況下,華府兩黨對中國的敵意與日俱增,北京也意識到,無論誰贏得選舉,美國對中政策都可能變得更強硬。例如,川普計劃對中國出口產品徵收高額關稅,而民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)也說,美國,而不是中國大陸將贏得21世紀的競爭。

對於北京為何要如此積極尋求接觸機會,中情局(CIA)前中國問題專家韋德寧(Dennis Wilder)說:「部分原因在於,中方只是在蒐集情報,而不是尋求真正的討論」。

美國威爾遜中心(Woodrow Wilson Center)季辛吉中美關係研究所(Kissinger Institute on China and the United States)主任戴博(Robert Daly)指出,崔天凱是「出色的使者」,但情況已有變化,「川普團隊會認為,現階段與崔天凱會面能有什麼好處?因為任何這類討論都可能被解讀為中國試圖施加影響。」