一名32歲男性上班族為改善健檢紅字而積極運動，經過1年的努力，雖成功減掉7公斤，但檢查三酸甘油酯與膽固醇卻依然超標，令他相當困惑。進一步探究飲食習慣才發現，原來問題出在「高油脂紅肉」吃太多，難怪數值會居高不下。醫師便建議男子，蛋白質攝取來源應多元化，將紅肉與海鮮、白肉和植物性蛋白交替食用，才是正確之道。

收治該個案的減重專科暨家醫科醫師許芷瑜表示，男子自訴於健檢後開始上網搜尋減重資訊，發現許多建議都提倡減少碳水化合物攝取、增加蛋白質攝取量。因此，他決定戒掉每日必吃的麵包，改以豬肉、牛肉等作為主食，並開始上健身房跑步。

許芷瑜接著說，男子在堅持1年後，雖體重順利從86公斤減至79公斤，BMI也從輕度肥胖降至過重，但三酸甘油酯依然超標在180幾（標準值小於150mg／dl），低密度脂蛋白膽固醇也偏高介於150～160之間（標準值小於130mg／dl）。

經詳細了解男子的飲食習慣，許芷瑜發現，他的問題來自於平時「高油脂紅肉」吃太多，於是建議對方應攝取多元化蛋白質來源，將紅肉與海鮮、白肉和植物性蛋白交替食用。後來按此調整，患者在3個月內，三酸甘油酯與膽固醇都恢復到了正常值。

許芷瑜進一步說明，雖然紅肉富含鐵、鋅、維生素B12等礦物質，但其飽和脂肪和低密度脂蛋白膽固醇含量也相對較高，過量攝取可能會提高三酸甘油酯和低密度脂蛋白膽固醇濃度。相較之下，植物性蛋白質的吸收雖然較慢，但富含膳食纖維與抗氧化的植化素，不飽和脂肪酸含量也較高。

但要注意的是，許芷瑜提醒，許多民眾對植物性蛋白質來源豆類的分類存有誤解，最常見的誤區就是把經常拿來做成甜點的紅豆、綠豆視為蔬菜豆，但其實此2種豆類與花豆、皇帝豆與豌豆仁皆屬於「澱粉豆」；而四季豆和扁豆才是「蔬菜豆」；最常見的「蛋白質豆」其實是黃豆、毛豆。