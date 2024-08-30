「2024GEI中國大數據獨角獸企業榜單發布會」活動近日在中國國際大數據產業博覽會（數博會）期間登場，據發布，2023年中國大數據（潛在）獨角獸企業共計275家，其中獨角獸企業107家，潛在獨角獸企業168家。相關企業的持續湧現，也顯現大陸大數據產業和數位經濟的快速發展。

該發布會29日在貴陽舉行，由中國國際大數據產業博覽會執委會主辦，長城戰略諮詢為發布單位。

「獨角獸企業」的概念，最初由美國風險創投專家李艾琳（Aileen Lee）於2013年提出，指那些具有發展速度快、稀少，是投資者追求的目標等屬性的創業企業。標準是創業十年左右，企業估值超過10億美元。其中，估值超過100億美元的企業被稱為超級獨角獸。

長城戰略諮詢高級合夥人、企業諮詢總監馬宇文發布《中國大數據（潛在）獨角獸企業研究報告2024》及榜單。報告顯示，2023年中國大數據（潛在）獨角獸企業共計275家，其中獨角獸企業107家，潛在獨角獸企業168家。

275家大數據獨角獸（潛在）企業分布在數據硬體、數據技術、數據服務、數據應用四個產業分層中的25個類別。102家大數據獨角獸（潛在）企業在2023年新獲融資，其中大數據獨角獸企業總估值超過2700億美元。

據報告，大數據（潛在）獨角獸分布於34個城市，北京、上海、深圳、杭州、廣州和蘇州六個城市大數據（潛在）獨角獸企業210家，佔總數的76.4％。

近年來，在大數據應用需求的驅動下，大陸的大數據產業進入快速發展階段，以大數據獨角獸、潛在獨角獸為代表的企業持續湧現，正引領大數據產業和數位經濟的快速發展。