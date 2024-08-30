韓籍啦啦隊女神李多慧自去年4月來台後，掀起一陣「李多慧旋風」，之後其他球隊也陸續引進外援。但其實首位預計來台的韓籍啦啦隊隊員並非李多慧，而是有「啦啦隊界IU」之稱的李河潤（이하윤），她在2020年宣布加入樂天女孩卻因疫情無法來台，而如今26歲的她竟然已經結婚了。

李河潤2020年宣布加入樂天女孩後，不僅成為韓國首位到海外發展的啦啦隊隊員，甚至被譽為「最強外援」，當時她預計台韓兩地跑，同時進行韓華鷹和Rakuten Girls兩邊的啦啦隊活動。當年消息曝光後，隨即引發PTT網友熱議；「這太強了！只是怎會突然來中職啦啦隊？這邊環境會比韓職啦啦隊好嗎」、「滿可愛的，感覺跳舞會很強」。

李河潤2020年宣布加入樂天女孩。（圖／翻攝自樂天女孩IG）

不過沒多久後，疫情就爆發了，她光是要兩地往返隔離就要耗費14天，加上台灣規定「嚴重特殊傳染性肺炎疫情入境限制」，最終無奈只能放棄，且隔年她就宣布引退，轉戰演藝圈發展。如今，她在今年5月驚喜宣布結婚喜訊，並曬出多張與老公到巴黎蜜月的美照，看起來過得相當不錯。

李河潤今年5月驚喜宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自李河潤IG）

其實李河潤除外型清純甜美，而被稱作「啦啦隊界IU」外，她還擁有170公分的高䠷身材。據悉，她2017年於職棒球隊「韓華鷹」出道，之後曾在籃球隊「釜山KT音速彈」、足球隊「大邱足球俱樂部」等球隊中擔任啦啦隊員，應援經驗豐富。