總統府大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天將開記者會，公布113年司法院正副院長及大法官被提名人名單，司法院院長被提名人為張文貞、副院長被提名人為姚立明。國民黨立委翁曉玲痛批，法律為政治服務，政客也可當大法官，其中僅一位大法官被提名人王碧芳是實務出身，其餘都是民進黨的御用法律學者，更有3名反對這次國會改革維護賴清德政權的人怎麼可以讓他擔任司法院院長？

5位大法官任期將於今年10月31日屆滿，除司法院正副院長外，大法官被提名人為何賴傑、王碧芳、廖福特、劉靜怡、陳運財。

翁曉玲表示，賴清德政府果真把提名司法院正副院長和大法官候選人之事當兒戲，除了司法實務界出身的現任最高行政法院法官兼審判長王碧芳之外，其餘的人選都是民進黨的御用法律學者，甚至還用了一位早已脫離學術圈，這十幾二十年來在政治圈打滾的政客，姚立明當司法院副院長。

翁曉玲指出，張文貞、何賴傑、廖福特等三人這次連署反對國會改革法案，張文貞這位被提名當司法院院長的候選人，是這次國會改革法案釋憲案的專家鑑定學者，從頭到尾就是反對國會調查權、反對總統來立院國情報告，這樣維護賴清德政權的人怎麼可以讓他擔任司法院院長？

另外，她也指出，廖福特、劉靜怡、張文貞、陳運財、何賴傑等人均支持廢死，這群法律人，當上大法官後會尊重民意、尊重民主嗎？

翁曉玲表示，看到這份大法官名單，我想大多數正派、正直的法律學者一定會搥心肝，大家認真努力在法學上的耕耘、做學問，不如那些會逢迎拍馬、緊巴著民進黨的學者的學者們，不用太努力，就可以當大法官

賴清德的這份大法官人事名單，清楚傳達出「法律係為政治服務」之立場，視法律、法治為敝屣，這樣的賴政府，不用期待司法會獨立了。