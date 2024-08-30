釜山國際影展（BIFF）今（30）日公布2024年亞洲內容暨全球OTT大獎（Asia Contents Awards ＆ Global OTT Awards）入圍名單，吳慷仁憑藉TVBS《有生之年》的精湛演技，成功入圍最佳男主角獎；而剛入伍的許光漢也以Netflix《正港分局》入圍了最佳男主角獎，兩人將與其他亞洲優秀入圍者爭奪視帝寶座。

吳慷仁在得知入圍後，興奮地表示：「太棒了！很感謝兩位導演，因為有許肇任導演的存在，才會有高嘉岳...也因為貴媚姐與喜翔哥的媽媽爸爸在，才會有高家的樣子。謝謝同劇的弟弟、妹妹，有生之年有你們真好。謝謝團隊的每一個人，謝謝心如姐、尼克、小四哥、編劇小杜哥，《有生之年》有觀眾也喜歡真好！」真摯的感言表達出他對這部戲劇的深厚感情。

李沐入圍最佳女配角獎。（Netflix提供）

許光漢在《正港分局》飾演鋼鐵直男刑警吳明翰，經紀公司也代為回覆：「感謝大會給與的肯定，光漢在拍攝過程中經歷了許多困難與挑戰，這次能夠入圍最佳男主角獎相信對光漢來說是一個很大的鼓勵，未來也會持續拍攝更多美好的作品回饋給大家。」而《正港分局》也入圍最佳OTT原創影集獎，主創團隊程偉豪導演、殷振豪導以及監製金百倫則表示：「感謝評審們及大會選擇了正港分局！這是一次全新的創作挑戰，歸功於全體演職員的全力以赴，我們才有如此受到國際青睞的成果，接下來會繼續努力，持續為大家帶來溫暖歡樂的影視作品！」

曾敬驊詮釋少年方毅任入圍最佳新人獎。（Netflix提供）

另Netflix首部續約華語獨家懸疑推理影集《誰是被害者2》也傳出捷報，李沐入圍最佳女配角獎、曾敬驊則入圍最佳新人獎。李沐聽到自己入圍開心地說：「剛開始得知會有第二季的時候，真的很開心但同時也非常緊張！在這一季中江曉孟成長了許多，也從中學習到不少，非常感激可以入圍這個獎項，能夠跟著江曉孟一起成長，去更遠的地方，真的讓我感到非常幸福！」

犯罪推理喜劇影集《正港分局》入圍最佳OTT原創影集獎。（Netflix提供）

而飾演「天才鑑識官」張孝全角色少年時期的曾敬驊入圍最佳新人獎，「我想要謝謝《誰是被害者：第2季》的劇組團隊，尤其這是我和兩位導演莊絢維和陳冠仲第三次的合作，真的很謝謝他們在表演上給予我滿滿地自由度，讓我可以盡情的享受角色。」