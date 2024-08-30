據《星島日報》報導，在日本放送協會(NHK)廣播中脫稿用中文說「釣魚島是中國的」的涉事播音員，已經回到中國。他在微博稱，「當今的日本媒體不僅掩蓋歷史真相，更拚命掩蓋當下中國真實發展的面貌。」日本媒體曝光其身份，播音員為49歲山西籍男子胡越，20多年前到東京求學，平時為人溫厚，喜愛日本文學，曾在香港鳳凰衛視工作，擔任日本特派記者。

報導稱，胡越20多年前到東京求學，在東京大學完成了研究生學業。自2002年起，他一直負責NHK中文新聞的翻譯和發布工作，並多次以特派記者身分為鳳凰衛視出鏡。

《產經新聞》引述胡越前同事介紹，胡越此前感覺中日關係越來越緊張，自己繼續進行NHK播音可能引發不測。他還擔心自己被中國網民人肉、網暴，「雖然他本來是一個熱愛日本古典文學的溫柔的人，但我認為是積​​累的不滿情緒觸發了他。」

新浪微博帳號「樹語treetalk」、被認證為「前NHK中國籍員工」的微博用戶昨天又留言：「我可以負責任地講一句題外話，當今的日本媒體不僅掩蓋歷史真相，更拚命掩蓋當下中國真實發展的面貌，導致普通日本民眾對中國的認知，最少滯後十年，甚至十五年。」

事件發生在19日下午1時1至15分的中文新聞，播音員在報導靖國神社石碑遭塗鴉時突然用中文說出「釣魚島自古以來是中國領土」，又用英文說出勿忘南京大屠殺、「慰安婦」、731部隊。

事件在日本引發軒然大波。NHK27日公布調查報告，表示事態嚴重，考慮對當事人索償甚至報案追究其刑事責任。